盧志威：特步國際業績交足功課

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指上周五雖一度上試高位，但仍未擺脫近期上落市的局面，只是技術形態向好，策略上應繼續持貨，期望市場會逐步復甦，股市有進一步好表現。



目前恒指大約回升去年跌幅的50%，如果看法是熊市反彈，確實應沽貨離場。但從另一角度去想，若果熊市已結束，以前期低位為止蝕，向下風險大約是20%，只要能承受這個風險，就應該去博。



整體經濟大環境，中美兩國仍然疲弱，應該是延續貿易戰的不安情緒，只是MSCI對A股市場大開綠燈，照道理美國也有意在談判與中國達成協議，若然有心搞事，一定不會叫基金買股票。所以MSCI放行，可以視之為利好，只要雙方談判結果順利，相信經濟一定會好轉。



港股步入業績期，很多公司的成績表也不錯，內地體育用品公司特步國際(01368)在剛公布的全年業績，收入按年上升24.8%至63.83億元人民幣，其中下半年收入增速30.4%，比上半年的18.1%快，股東應佔溢利6.56億元人民幣，按年升60.85%，每股基本盈利30.19分，派末期息9.5港仙。



特步在3月初宣布與Wolverine成立合資公司，初期將與Wolverine各投資1.5億元人民幣，合資公司旗下將有Merrell及Saucony兩個品牌，並會以電商作銷售渠道。公司主席丁水波指出，這兩個品牌都將以高端產品定位，產品定價將為400至600元人民幣，與特步的產品定價於180至280元人民幣有一定差距，不會跟原有品牌發生衝突。



管理層有信心，今年可維持毛利率於44%，純利率亦將保持在10%以上。由於業績支持，股價已經破頂，只是在上周五有獲利回吐沽盤而回落。在市場復甦初期，壞消息一定多，但如果股價不跌，往往代表現價已反映利淡，是買入的時機。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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