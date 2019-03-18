鑫濤：美股淡友難敵上升力量

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美股一如所料止跌回升，並且完全抹去了前周的所有跌幅，可以用升勢如虹來形容。標普500指數及納指更升逾去年11月高位，創5個多月來的新高。



上周納指的升勢最為顯著，令不少淡友均錄得巨大損失。按照目前納指的升勢，本周走勢將有極高機會繼續做好，淡友若仍然堅持持有已錄得巨大虧損的倉位，特別是持有期貨等衍生工具的倉位，最終結果大有可能是在美股再次出現逆轉性回落前，恐怕已因為輸到怕而無信心或無力再補倉，只有被止蝕離場。



前周五納指期貨低見6,939點後，便以錘頭利好形態止跌回升，上周承接此利好形態持續做好，到上周五已升至7,361點高位。納指期貨只用上短短一周時間便自上述低位大幅上升422點或6%，此升幅已足以令到那些用上20倍槓桿來炒作期貨但又無力補倉的站錯邊炒家「爆倉」了。



上周初納指期貨50天線已升穿100天線，出現了黃金交叉利好信號，加上指數在周三亦已升穿20天保力加通道頂部阻力後，並且一直企穩之上繼續向上推進，這反映納指目前已進入強勢單邊市運行中，因此上述的黃金交叉利好信號出現假突破的可能大大降低。本周納指期貨將有極高機會進一步上揚，稍後料挑戰去年10月中旬的7,455點高位阻力。



值得留意的是，目前有無數合理的理由令投資者深信可放膽做淡美股，以及建立相關衍生工具淡倉。其中一個理由便是自去年底流入美股ETF的資金，在同期美股已上升逾兩成下竟然淨流出，反映目前美股升勢欠缺新資金支持，這只會令到不少淡友難以果斷地作出止蝕行動，甚至會放膽去加碼，結果當然是愈輸愈多。



面對這種不合常理的市況，建議投資者可以做的便是採取「有智慧不如趁勢」的順勢策略，應該暫時把那些看似非常合理的看淡理由視作不見，不宜與現時市場已經形成的上升力量對着幹。

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