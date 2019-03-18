黃國英：睇好雲計算　騰訊值博

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，都說慢升急調整是常見形態，早前回落證實又是虛驚一場之後，下一段就回復咬住上。示人以弱慢慢升，請君入甕，讓殺淡倉為升市提供額外動力。



面對這種反覆向上的趨勢，自己主力以炒股不炒市迎戰，一來配合兩極化的睇法，二來是每次要應對即市二三百點左右的回吐，其實並不輕鬆，無謂捨易取難。



這個星期的關鍵當然是騰訊控股(00700)，自己無興趣博短期業績，而是希望雲計算會變成另一次長線重估的契機，所以出擊工具是年底到期的遠期Call，有些槓桿效應，亦可以容許短線閃失。



即使和行內朋友討論上述睇法，大部分的反應都是「不過但係如果」，沒有那種死就死去就去的貪婪。經過去年一役，股王魅力的確今非昔比，正因如此，應該仍然值博。



始終並非太多人積極參與美股炒賣，純粹睇指數走勢圖，以及整體平均估值就算，無法感受雲計算這個概念的震撼。一味批評經濟不景其實是捉錯用神，雲計算的崛起，是商業模式偏好的轉變，以及弱肉強食的大執位，宏觀環境的影響根本有限。



另一個常見顧忌，是以現時業務規模來估值，要等充分證據才行動肯定會太遲，市場會以美國經驗作為參考博住先。



用遠期Call可以有足夠時間讓故事醞釀及發酵，而不必太在意短期波動。當然一定要注意注碼控制，就算牌面不俗，也不要生死相搏，今年升市中沿路的奪命Put前車可鑑。自己亦只是用組合幾個百分點去買遠期Call，還要是因為今年順境才加到這樣的注碼。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)

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