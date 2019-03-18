周樂樂：新經濟產業勢突圍而出

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，受寬信用與寬貨幣的預期影響，A股震盪上揚。一周累計，上證50指數漲2.61%、滬深300指數漲2.39%、滬綜指漲1.75%、深成指漲2%、中小板綜指漲2.16%、創業板綜指漲1.21%。



28個申萬一級行業中，23個上漲，4個下跌。其中，最強5大行業指數是房地產、綜合、電氣設備、食品飲料、建築材料；最弱5大行業是計算機、通訊、農林牧漁、電子、銀行。



從數據來看，市場整體偏強，大藍籌走勢稍微強於中小盤股，主要市場板塊輪動因素有關，2月份經濟數據差於預期，導致資金流入低估值藍籌股，早前急升的高估值題材股則偏弱。



市場消息方面，市場一再擔憂經濟問題，而忽略中國發展模式轉變與市場新變量。之前市場擔憂外匯流出與貶值問題，實質上已大大減緩了。主要是中國創造貨幣機制趨於成熟，由外匯佔款創造轉向內生創造，即貨幣政策獨立，如正逆回購、中期借貸、常備借貸等公開市場操作成熟。



融資模式主由銀行信貸轉向主由資本融資方式，民企或新經濟產業融資問題可解決，如重啟股市融資、推科創板等。外資投資逐步放開，資本市場逐步開放，海外中長期配置中國優質企業，會逐漸平滑資本市場波動。這些政策對中國經濟與股市長期利好。



另外，1至2月份宏觀經濟數據全面不及預期，證明經濟衰退。月初公布的PMI數據持續下跌，通脹持續回落，內需低迷，其中房地產數據、汽車銷售、家電銷售、裝修、家具銷售全部低於預期。當中地產衰退是最大的拖累，從數據看，首兩月房地產銷售額回落到2.8%，但銷售面積負增長3.6%，為此輪調整的首次。



同時，工業產出、固定資產投資全面不及預期，但鐵路基建投資出現增長，對沖了地產投資與製造業投資下滑。基建投資增長、市場利率回落、社融與新增貸款增長，顯示中國刺激開始加碼，推行寬信用與寬貨幣的政策來抵禦經濟衰退，政策是否有效需要看持續經濟數據反轉。



從行業數據來看，新興產業及服務業是經濟的亮點。戰略性新興產業增加值按年增長10.1%，增速快於全部規模以上工業4.8個百分點。其中，新能源汽車產銷量、太陽能電池產量、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等維持雙位數增長。



綜合來說，中國信用創造機制、融資模式、經濟結構轉型與市場開放均出現利好，而市場擔憂經濟問題將在寬信用與寬貨幣的政策對沖下逐步回升。策略上，由於寬鬆預期增強，市場將有估值支撐，且傳統行業業績預期降低，新經濟的優勢凸顯，維持成長股風格。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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