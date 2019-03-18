陳政深：奧園健康具追入價值

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周靠穩，恒指總算可收於29,000點以上水平，全星期錄得近3%升幅，在資金偏弱以及技術上恒指出現回吐機會較大的前提下，港股有此表現已算不俗，亦反映股市仍偏向強勢。



恒指目前10天線及20天線，均處於250天線之上，而50天線在趨勢上亦都突破在即，出現技術上的黃金交叉，中線恒指走勢仍值得予以信心。不過，由於29,000點的阻力不小，短線高位整固的走勢應尚未完結，投資者在注碼投放上，應聚焦於非指數成分股及小型股份。



今日上市的奧園健康生活(03662)，不論招股反應及暗盤表現均相當不錯，其公開發售部分錄得5.24倍超購。本欄早前亦曾提及，本港上市的物管股表現基本上都「有貨交」，奧園健康由中國奧園(03883)分拆，但其商業模式與同業略有不同，公司其中一個主力是提供商業營運服務。



截至2018年9月底，奧園健康在6個城市向8個正在營運的商場提供商業營運服務，包括母公司「奧園廣場」及「奧園城市天地」品牌，在管建築面積近38萬平方米，在管總建築面積複合增長率達83%。除了已經開業項目外，奧園健康已訂約向25個合同建築面積、約130萬平方米的購物商場，提供商業營運服務。



布局上，其項目不少位處大灣區內，為股份提供可供憧憬的故事。另一方面，公司在招股書內已表明，未來的派息比率，將維持在40%左右水平，物管股收入穩定，奧園健康的商管模式相對獨特，從短至中線的角度而論，實有不俗追入價值。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人，並未持有上述股份權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

