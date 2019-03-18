時富：港交所勝在攻守兼備

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，儘管去年市況疲弱，但香港交易所(00388)業績防守強。集團公布2018財年業績，收入為159億元，按年增長20%；儘管港股市場去年每日平均成交額(ADT)按年下降19%至719億元，淨利潤為93億元，按年增長26%，符合市場預期。我們相信其主要受惠市場波動加劇令衍生品交易費用增加，股本證券及金融衍生產品收入強勁，顯示出其盈利防禦性。



在2015年和互聯互通推出之前，2011至2014年港股的ADT僅約550億至700億元，而ADT現在約為800億至900億元。去年6月起A股納入MSCI，為A股帶來更多境外增量資金，而中長期來看，納入因子還將不斷提升，北向互聯互通將為港交所帶來增量交易。



鑑於內地資本市場開放以及近期投資者情緒轉好，而港交所作為互聯互通的中間人，料ADT長遠有上行空間而相關因素仍未於現價反映。



港交所於2月底公布《戰略規劃2019至2021》，為其後3年訂立戰略目標。計劃3大重點為立足中國、連接全球及擁抱科技。立足中國指(1)增加產品互連互通之廣度(股票、ETFs、債券、IPO)、(2)推出A股期貨、(3)強化債券通、(4)定息及貨幣市場方面則推出人民幣跨境衍生產品、(5)商品方面則提供更多大宗商品產品、將LME交易延伸至亞洲時區、並支持在岸人民幣市場對外開放。



連接全球指(1)進一步加強IPO制度結構、(2)增加ETF品種、(3)發展新衍生產品及結構性產品品種、(4)延長衍生產品交易時間、(5)提高可沽空股份的數量。科技方面，系統升級有利間接降低交易成本，鼓勵更多量化交易。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

