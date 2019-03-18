羅尚沛：美團蝕千億 「外賣仔」唔易做

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，很難想像一間市值3,000億元的公司，一年可以虧損1,154億元人民幣，破盡港股歷來上市公司最多全年虧蝕紀錄，所說的應該大家都知道是美團點評(03690)。



對着這份業績，雖然有人仍然唱好說巨虧當中大部分是來自可轉換可贖回優先股之公允價值變動，非經營性虧損云云。所謂可轉換可贖回優先股公允值，是指這類新經濟公司上市前，通常都透過發行多輪的可換股優先股，向財團及私人投資者集資。每次新一輪集資，新的優先股價格都必定提高，公司估值也因而上升，令早期入股的投資者帳面大賺，但在會計層面，優先股股價上升，需要列為公允值的虧損。



簡單而言，就是頭輪投資者大賺，公司上市高價Cap水固然是基本功，高位買入普通股的投資者就要定期承受優先股公允值上升，盈利大幅虧損後對股價的災難性後果。



就算撇除這些非經營性項目，公司去年虧損是有所收窄，但要扭虧，大行估計是2020年，但筆者估計是遙遙無期。因為網上外賣在中國已是被做爛了的行業，競爭大到不能想像，要繼續玩大數據這個Cap水遊戲，惟有就是不求賺錢，但求保持市佔率的高位。



美團在整條產業鏈上，是處於議價力最低的一端，未來要提高毛利談何容易。其中最大的經營危機，是送餐物流的開支有增無減，要服務好、口碑佳，全中國這類公司都心知當中的難言之隱，就是把盈利能力拱手向送餐服務公司相讓。



同樣是1,000億元，去年中國平安(02318)就大賺逾1,000億元人民幣，賣的不是美團那些純業務概念炒作，把大數據價值無限吹捧，而是實實在在的傳統保險銷售業務。當然，平保旗下也有其科技公司，但與美團不同的是，平保是估值受惠者。陸金所新一輪融資額達到394億美元，平保重估所持有的可轉換本票，已增加了淨利潤72億元人民幣。



中國保險業的競爭也激烈，但平保新業務價值(NBV)毛利按年增長4.4個百分點，體現出因為競爭所以就算不賺錢也要搶灘這個謬誤的可笑。平保將回購50億至100億元人民幣A股，而美團禁售期過後要日日擔驚受怕有股東沽貨套現。



誠如國務院總理在兩會閉幕所言「不允許打着互聯網+、共享經濟的招牌招搖撞騙」。一年虧損上千億的公司，實在難以令人信服其前景秀麗，投資價值比一間賺過千億的公司為高吧！



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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