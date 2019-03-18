【名家筆陣】梁志麟：難複製另一個巴菲特

早前本港發生一件令人惋惜的事件，一對夫婦疑因投資失利及債台高築，攜同稚子服食安眠藥及燒炭雙料自殺。事發前，事主在社交平台表示身心疲累，埋怨朋友對於他們的遭遇當「睇馬騮戲」。最令筆者注意的，是事主的社交平台頭像用了股神巴菲特的相片，並引用其名句：「如果你沒有找到一個當你睡覺時還能掙錢的方法，你將一直工作到死。」



各大傳媒總是將「股神」二字套在巴菲特名字之前，令缺乏經驗的小散戶將他的一言一行視為金科玉律，甚至認為他信奉的價值投資法是致勝的唯一方式，巴菲特成為部分人的精神領袖。



若讀者有時間到網上搜尋巴菲特，將很輕易找到甚麼十大智理名言、五十大金句等。但所謂的名言金句，大部分來自他過去在巴郡股東大會的發言，然後財經媒體將部分重點無限放大及強加背後的意義。如上述金句，巴菲特的潛台詞可能是希望一般市民養成投資習慣，並提高被動式收入的比例，而非鼓勵瞓身投資改善退休後生活。回顧他多年來的講話，除了分享對各類資產前景的看法，亦希望散戶冷靜面對市場波動，投資要理性分析。



另一方面，巴菲特雖過去幾十年的投資回報可算是名列前茅，但亦有出錯的時候。2015年巴郡跟巴西私募基金3G Capital合作收購卡夫食品，並將之與亨氏集團合併，誰知卡夫亨氏上季業績令人失望，加上被美國證交會調查公司的會計操作，股價單日跌逾兩成。連同早已止蝕離場的國際商業機器，巴菲特近年操作並非特別亮眼。



散戶視巴菲特為偶像，甚至希望成為他，但要當巴菲特有很多先決條件，當中包括超乎常人的冷靜及理性。令筆者印象深刻是當年金融海嘯、全世界憂金融系統崩潰時，巴郡卻大手入股通用電氣及高盛等企業。對於普通投資者，若每天報紙頭版都報道世界將末日，你又能否跟巴菲特入市撈底？他的冷靜，很可能建基於之前海量的行業及個股研究，一般散戶即使做足功課，又能否仍堅信市場出錯而非自己出錯？



其次，他的持貨耐性非常驚人，持有多年的可口可樂，於1998年的兩個月內由高位跌四成，但仍未沽貨，一般投資者實難承受巨大壓力。他的操作異於常人，完全着眼基本面，對股價的上落彷彿置身事外，但一般人每月打開投資戶口的月報表，當發現戶口淨值跌了兩成，過去的信念又怎會不動搖？



即使是基金經理，亦難以成為第二個巴菲特。早幾年海外及香港均有人以信奉巴菲特的價值投資法為名成立對沖基金，大多落得退款關閉收場。價值投資法是趁低吸納估值低殘股份，待回復合理值後平倉以賺取價差，但或需要一段頗長時間或催化劑的出現。



若所謂的催化劑幾年未出現，那股價有機會持續低殘，令基金長期落後於大市，投資者見回報欠佳引發資金贖回，基金被迫關閉。巴菲特卻完全無這個問題，首先巴郡非基金公司，而是保險公司，他不用憂慮資金贖回，亦不用跟其他基金比併回報。即使未來幾季的投資繼續失利，以過去幾十年的優越往績，他的江湖地位依然絲毫不變。



巴菲特確是投資界的神級人物，但非一般散戶或基金經理可以模仿。與其看那些金句名言，倒不如多做企業基本面分析，並細想哪些行業及企業可受惠未來十年環球經濟及科技的發展。

(本人沒有持有上述個股)



梁志麟

交通銀行香港分行策略師



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