大健：保薦人愈來愈易做

上周香港證監會一口氣作出幾單對保薦人的罰款和譴責，而且還是外資大行受罰。這些案件一般也引不起股民的興趣，惟對於一眾金融人行家來說，自然成為碰面時的話題。最近遇到一個有十多年保薦人經驗的前輩，以為他會呻到樹葉都落晒，豈料他卻說保薦人其實愈來愈易做。



以前說到要找投行搞上市，往往會認為除了外資投行已沒有其他選擇，其實近幾年情況已變，不少中資或本地券商都做保薦人業務，還以「兄弟班」形式經營。這位前輩說，相比拿1、4、9號牌做經紀和資產管理生意，雖然申請6號牌去做「就機構融資提供意見」比較困難，但其實營運成本低得多，只要幾個專業人士埋班，提供辦公室和電腦已經可以開工。



由於不少中資和本地資金券商都加入保薦人業務行列，競爭大受惠的就是客戶，近年不少保薦人收費介乎幾百萬至千萬港元，因利潤低，外資投行已沒有多大興趣去做。前輩又說近年不少保薦人都是「入表黨」，即是為求快手幫客戶向港交所入紙申請上市，入紙後的工作就交給團隊中的「口靚仔」跟進。因為一年做到一單生意就夠團隊出糧，多做一單就開始有花紅，最緊要密密做。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。



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