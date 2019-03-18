差估署：沙田公屋顯徑邨差餉租值升逾一成　跑贏大型私人屋苑

差餉物業估價署剛公布，香港新財政年度各類型物業的應課差餉租值。



公屋及居屋篇：

公、居屋近年樓價升勢理想，帶動租金表現亦不俗，更加跑贏私樓。據差餉物業估價署資料，沙田公屋顯徑邨顯祐樓高層戶，實用面積531方呎，新財政年度(2019至20年度)應課差餉租值為107,280港元，較本年度的97,440元，升約10.1%，較同期10大私人屋苑漲幅介乎3%至8%更為優勝。



大埔公屋太和邨表現同樣突出，該屋邨喜和樓高層戶，實用面積217方呎，亦漲8%至48,360元。青衣公屋長安邨安泊樓高層戶，新年度為29,520元，則升約7%。



居屋市況亦相若，筲箕灣東旭苑D座高層戶，實用面積650方呎，新年度為201,720元，按年漲5.1%。鰂魚涌居屋康山花園7座高層戶，亦升3.1%至173,160元。



此外，居屋王旺角富榮花園，一個9座中層戶，實用面積592方呎，下年度應課差餉租值為230,880元，則升4.1%。



納米戶篇：

納米單位過去數年租金升幅表現突出，但隨着去年樓市出現調整，樓價亦一度受壓，連帶租金趨於個別發展。



據差餉物業估價署資料，大埔嵐山7座低層戶，實用面積約196方呎，新財政年度(2019至20年度)應課差餉租值為83,640元，較本年度的75,960元，按年升10.1%，亦較2018至19年度、2017至18年度及2016至17年度升幅約8%、3%與約5%為高，期內累升近29%。



至於西營盤AVA 128中層戶漲幅亦不俗，最新為129,120元，相比本財政年度120,600元，上升7.1%。



反觀，本財年應課差餉租值急升約18%的九龍城曉薈中層戶，在新財政年度則維持不變。長沙灣曉悅中層戶，實用面積193方呎，亦只升3.9%至118,080元。



街舖篇：

內地旅客增加，帶動以藥房及家庭用品為主的上水區街舖的新財政年度(2019至20年度)應課差餉租值顯著上升。銅鑼灣舖租跌勢喘定，曾大跌的景隆街租值，最新未有升跌。



據差餉物業估價署資料，上水新康街4/6號梯口舖位的最新租值為4.2萬元，按年大漲20.7%。同街6號地下及閣樓的租值為74.4萬元，按年增加10.7%。至於同區龍琛路82號地下及閣樓，以及龍琛路14號地下及閣樓，新租值分別為253.2萬及176.4萬元，都分別按年升9.9%及9.7%。



此外，本年度(2018至19年度)租值大幅下挫的銅鑼灣街舖，新年度走勢趨穩。曾出現呎租舖王的景隆街，當中2號地下B舖，最新租值為115.2萬元，按年不變。本年度該舖租值按年曾挫達41.1%。毗鄰的地下A1舖，新租值為708萬元，同樣未有變化。之前跌幅亦高逾26%。



而貴為全球最貴街道的羅素街，當中60號地下A號舖，新租值為756萬元，而毗鄰的地下B號舖，租值880.8萬元，兩舖同樣連續兩個年度租值不變。



超級豪宅篇：

香港超級豪宅樓價升幅驚人，但租值表現則相對落後。山頂Mount Nicholson第1期雙號屋，實用面積9,217方呎，2019至20年度應課差餉租值逾773萬元，已連續數年不變。同項目第3期高層D室，實用面積4,579方呎，應課租值亦只微升3%至逾634萬元，按月實用呎租約115元。



至於西半山天匯高層特色戶及山頂區傲璇一個地下複式戶，同樣連續多年不變，新財政年度繼續為近605萬與近545萬元。



不過，極罕有的獨立地段洋房則有微升。南區淺水灣道89號下年度應課差餉租值1,349.4萬元，平均每月高逾112萬元，按年上升2.9%

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