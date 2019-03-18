港交所4招谷旺中小股　研降交易成本提升流通量

香港股市現時成交主要集中在大型公司及中資股，據悉香港交易所(00388)正初步研究如何增加中小型公司股份整體流通量，將循4個方向研究，包括利便市場進入、降低交易成本、提高資本效率及加強風險管理，希望藉此鼓勵更多成交。



港股由機構投資者主導，很多中小型公司上市後欠缺成交，一直遭受市場詬病。上市公司商會主席梁伯韜早前指二手市場很多公司都是「零成交」，尤其是本地公司。大部分成交集中在30多家公司，已失去公司上市的意義及功能，而且散戶參與度很小。他認為，近年港交所在一級市場的供應(新股)已做了很多工作，未來必須要刺激二級市場交投。



投資者學會主席譚紹興表示，截至今年2月底，香港上市公司數目有2,331家，估計當中的6至7成公司，成交與市值不成正比，反映交投不活躍。以上周五為例，首30大成交股份，在扣除輪證成交之後，已佔股市成交達44%，意味其他公司股份只能瓜分餘下5成多成交。



他續指，雖然近期港股成交額增加，但成交集中在某些股份，現實仍是很多股份「無人吼」。再者，成交額增加只是反映大市及股價上升，但成交股數及宗數不是增加很多。因此，他認為中小型公司股份欠成交情況嚴重，港交所需要正視。



譚認為，港交所的研究方向正確，但相信不會在短期內有成效。現時香港交易成本不是偏高，主要是股票印花稅，但這是由政府決定。最重要是提升上市公司質素及增加對公司的宣傳。很多海外市場如美國、日本等，如果公司市值低過某個金額要除牌，港交所可考慮參考。



問及不怕「仙股事件」事件重現，他指是用市場力量協助交易所清除劣質公司。



對於有意見認為在加強風險管理方面，可以考慮發行中小型公司的衍生工具，他指這樣做當然可直接刺激成交，但同時市場一旦遇上任何「風吹草動」，股價就會大幅波幅，隨時「得不償失」，故此事很複雜，宜小心處理。



證券學會會長李細燕亦同意，港交所首要工作是提高上市公司質素，做好把關，「如果公司質素差，好難吸引投資者。散戶如果買咗間公司股份，但盤數係假，又停牌、又除牌，欲哭無淚！」



此外，六福金融主席及行政總裁許照中認為，港交所不應將買賣上市公司地位的殼活動過分收緊，與其讓一些股份長期沒有業務表現、沒成交，倒不如在符合若干條件下，讓新投資者入主，「被人買殼注入新業務，給公司一條生路！」他強調，不是鼓勵買賣殼，只在特殊情況下才批准，而且要設規則，例如不能讓原來股東過分攤薄小股東權益等。

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