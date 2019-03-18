【市前重點睇】金價守1300美元　英鎊企1.33

●美匯指數反覆企96.5水平，港匯企7.849，離岸人民幣(CNH)守6.71，圓匯反覆企111.5，歐元反覆企1.131，英鎊重上1.33徘徊。金價於1,301美元上落。布油企67.1美元，紐油見58.4美元。道指期貨偏軟。



●道指上周五(15日)漲138點或0.54%，收報25,848點；標指收報2,822點，升14點或0.5%；納指漲57點或漲幅0.76%，收報7,688點。



-波音公司收報378.99美元，升1.5%。公司指，已準備更新737 MAX客機的飛行控制軟件，進一步提高飛機安全性。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報29,067點，升54點或0.18%。



●美國10年期國債孳息率上周五跌4.31個點子，報2.5871厘。



●美國2月份工業生產按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.4%，反映貿易戰以至全球經濟放慢打擊製造業。期內製造業生產意外跌0.4%，有別於市場預期升0.1%。



●紐約4月原油期貨上周五每桶收報58.52美元，跌0.15%。布蘭特5月原油期貨跌0.1%，每桶收報67.16美元。



-俄羅斯能源部長稱，OPEC+需在5月或6月就延長減產協議做出決定。



-沙特阿拉伯能源大臣表示，OPEC+將在下半年採取必要措施保持市場平衡。



-摩根大通認為OPEC+需要延長減產到2020年才能避免油價大跌。



●紐約4月黃金期貨上周五收報每安士1,302.9美元，升0.6%。



●英國富時100指數上周五收報7,228點，升42點或0.6%；德國DAX指數升98點或0.85%，報11,685點；法國CAC指數收報5,405點，升55點或1.04%。



●英國首相文翠珊計劃本周將脫歐協議交由議會第3次投票表決，其關鍵盟友態度樂觀。



-據歐盟文件草案，如果英國將脫歐期限延長到6月之後，必須參加5月23日舉行的歐洲議會選舉，否則英國將在7月份面臨強制脫歐。



-為應對英國無協議脫歐風險，聯儲局等金融監管機構將允許特定掉期產品、從英國的銀行轉至歐洲或美國的關聯公司時，不會觸發新的保證金要求。



●德意志銀行和德國商業銀行同意正式展開合併磋商，因為兩家銀行已沒有時間來表明能依靠自身力量實現增長。



●福特汽車按照其1月宣布的大規模歐洲重組計劃，在英國實施人數不詳的裁員同時，在德國削減逾5,000個工作崗位。



●中國1月持有美債增至1.13萬億美元，連續第2個月攀升。



●上海證交所發布科創板上市審核系統規則，周一(18日)正式受理申請，11家企業已公告申請。



●海航集團將其在德意志銀行持股比例削減至5.1%。



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