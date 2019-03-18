沙特法利赫︰下半年採取必要措施保持油市平衡

石油輸出國組織及盟國(OPEC+)監測委員會定於周一(18日)在阿塞拜疆巴庫舉行會議。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示，OPEC+準備繼續監測供需情況，並需要堅持到6月、在下半年採取必要措施來保持油市平衡。



他指出，產油國恢復石油市場基本面平衡的工作遠未完成。美國石油庫存仍顯著高於正常水平，短期內存在供應過剩風險，不過許多投資者因為不確定性而對投資上游感到非常擔憂＿



他稱，OPEC+不希望看到油價過高。減產執行情況良好，並將得到改善；而直到4月份沙特產出都將低於目標。



另外，俄羅斯能源部長Alexander Novak在巴庫表示，經合組織的庫存下降，需求可能在第3季度和第4季度增長。俄羅斯完全準備好遵守減產計劃，擬在3月底或4月初前實現目標；又指，俄羅斯的減產速度比上次協議執行期間更快。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm