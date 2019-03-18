【股民熱話】港股仲係「時運高」　後市關鍵睇…

最近內地公布一系列經濟數據表現疲弱，另英國稅歐又可能要拖多至少三個月，中美貿易談判亦不排除要押後到4月底先至有進展，消息一面倒利淡，偏偏呢期港股「時運高」，利淡消息統統都當「睇佢唔到」，上周五恒指更衝穿29,000點，到底後市會點走？



當然，中美兩國推遲一個月先至有機會簽訂貿易協議，意味此重大不明朗因素要再影響市場多一個月時間，誠然不說得上是利好。之不過，談判有進展，才有延後的條件，即至少暫可降低兩國談判不果反枱收場的可能性，從這角度看，消息又唔係完全差得晒。



當然，大家見到美國總統特朗普親身飛往越南與北韓領導人會面，卻未能達成協議的事件，從而認為一日中美兩國元首未落筆簽字，都好難判斷談判形勢，這亦非無道理。但既然冇得估，此前投資者入市，還是要保持一定的風險警剔，唔好瞓身炒，以防真係「甩轆」收場。



觀乎3月底前，港股陸續有大型企業公布業績，料消息偏向穩定或正面，而3月底又是基金季結，既然中美貿易談判推遲至4月底才有着落，咁即係暫時可以放輕啲，則3月底恒指繼續高企的機會不少。



整體而言，除咗睇中美貿易談判之外，內地A股尤其是深圳創業板指數的走向乃後市關鍵。暫時未能確認A股是否已見浪頂，但創業板指數超賣則是可以肯定的。基於穩增長的需要，相信官方是傾向保持股市氣氛暢旺的場面，只要短期滬綜指守住2,900至3,000點樓上，創業板指數守穩1,580點樓上，港股調整幅度將有限。



策略上，若持重倉，3月底季結前的高位先行減磅食胡鎖定部分利潤的理由充分。正如中國領導人話，當前中國經濟確遇到新的下行壓力，意味除了次季推出大規模減稅降費和降低社保費率等措施外，短期可能尚會推出穩增長政策，包括可能降準，這是淡友暫未夠膽輕言發動攻勢的理由。



暫預計3月底前恒指可企穩250日線28,175點樓上，向上則受制29,300至29,500點區域；國企指數波幅則維持11,100至11,800點水平，在此波幅區間繼續小注炒股唔炒市並無不可。然而，一旦突破呢個波幅區底部就要重新部署，尤其若確認失守250日線的話，唔減晒都要減半持倉，以策萬全。



東方產經專欄作者帥哥

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