差估署：納米戶應課差餉個別發展　超級豪宅跑輸

差餉物業估價署剛公布香港新財政年度各類型物業的應課差餉租值。其中，納米單位過去數年租金升幅表現突出，但隨着去年樓市出現調整，樓價亦一度受壓，連帶租金趨於個別發展。



據差餉物業估價署資料，大埔嵐山7座低層戶，實用面積約196方呎，新財政年度(2019至20年度)應課差餉租值為83,640元，較本年度的75,960元，按年升10.1%，亦較2018至19年度、2017至18年度及2016至17年度升幅約8%、3%與約5%為高，期內累升近29%。(本文附圖二)



至於西營盤AVA 128中層戶漲幅亦不俗，最新為129,120元，相比本財政年度120,600元，上升7.1%。



反觀，本財年應課差餉租值急升約18%的九龍城曉薈中層戶，在新財政年度則維持不變。長沙灣曉悅中層戶，實用面積193方呎，亦只升3.9%至118,080元。



超級豪宅方面，儘管香港超級豪宅樓價升幅驚人，但租值表現則相對落後。山頂Mount Nicholson第1期雙號屋，實用面積9,217方呎，2019至20年度應課差餉租值逾773萬元，已連續數年不變。同項目第3期高層D室，實用面積4,579方呎，應課租值亦只微升3%至逾634萬元，按月實用呎租約115元。(本文附圖四)



至於西半山天匯高層特色戶及山頂區傲璇一個地下複式戶，同樣連續多年不變，新財政年度繼續為近605萬與近545萬元。



不過，極罕有的獨立地段洋房則有微升。南區淺水灣道89號下年度應課差餉租值1,349.4萬元，平均每月高逾112萬元，按年上升2.9%

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

