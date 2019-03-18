亞洲股市：日股升逾百點　武田藥品升0.2%

美股收升；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段漲118點或0.5%，報21,569點。板塊方面，資訊技術及能源股同升逾1%，金融股升0.4%。個股中，日本製鋼所抽升超過3%，軟銀升2.1%，三井金屬礦業及日產汽車均升逾1%。



武田藥品升0.2%，公司將投資1,640萬美元擴建其天津工廠。



武蔵精密工業升3%。東海東京証券將其評級由「中性」上調至「跑贏大市」。



百貨金司J Front Retail於2月的銷售額按年增2%，股價升1.2%。



連鎖商店西松屋跌0.3%。公司擬回購2.13%股份。



南韓首爾綜合指數升6點或0.3%，報2,182點。Sungshin Cement及現代電梯分別漲5%及4%，三星電子則跌0.6%。



澳洲悉尼普通股指數升18點或0.3%，報6,283點。板塊方面，原材料股升1%，資訊技術股升0.3%。個股中，艾維塔醫療抽升逾5%，AVZ礦業揚升4%。

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