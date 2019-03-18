差估署︰上水區街舖租值顯著上升

據差餉物業估價署新公布香港新財政年度(2019至20年度)各類型物業的應課差餉租值，以藥房及家庭用品為主的上水區街舖的租值顯著上升；銅鑼灣舖租跌勢喘定，曾大跌的景隆街租值，最新未有升跌。



據差餉物業估價署資料，上水新康街4/6號梯口舖位的最新租值為4.2萬元，按年大漲20.7%。同街6號地下及閣樓的租值為74.4萬元，按年增加10.7%。至於同區龍琛路82號地下及閣樓，以及龍琛路14號地下及閣樓，新租值分別為253.2萬及176.4萬元，都分別按年升9.9%及9.7%。(本文附圖三)



此外，本年度(2018至19年度)租值大幅下挫的銅鑼灣街舖，新年度走勢趨穩。曾出現呎租舖王的景隆街，當中2號地下B舖，最新租值為115.2萬元，按年不變。本年度該舖租值按年曾挫達41.1%。毗鄰的地下A1舖，新租值為708萬元，同樣未有變化。之前跌幅亦高逾26%。



而貴為全球最貴街道的羅素街，當中60號地下A號舖，新租值為756萬元，而毗鄰的地下B號舖，租值880.8萬元，兩舖同樣連續兩個年度租值不變。

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