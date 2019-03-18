恒指突破今年高位　內房爆上　騰訊彈逾2%

恒生指數一度突破今年高位29,241點，高見29,256點，漲近300點；國企指數升85點或0.74%，報11,593點。主板成交暫錄逾440億港元。



內房股急漲，華潤置地升近7%至33.35元，創52周新高；佳兆業、雅居樂大升逾8%。



騰訊漲逾2%；港交所升近2%。





【10:23】恒指徘徊29100 萬洲勁飆 水泥重挫

恒生指數在29100水平上落，最新升134點或0.46%，報29,146點；國企指數漲25點或0.23%，報11,534。主板成交暫錄逾291億港元。



騰訊升幅擴至約2%，報366.2元；友邦、中移、滙控、建行跌0.07%至0.3%。



內銀中行、交行跌幅在1%以內；工行升0.5%。內險平保升0.5%；國壽持平。



華潤水泥一度大跌逾8%，低見7.21元，最新仍跌逾6%；海螺水泥、亞洲水泥(中國)、西部水泥、金隅集團等跌1%至4%。內媒報道，關中地區多家水泥商上調水泥售價，市場憂慮或遭監管。



內房向好，碧桂園升逾4%；華潤置地漲逾3%；中國海外發展升逾2%。



萬洲國際勁升，一度漲逾7%至8.4元，最新彈逾5%，報8.23元，為表現最佳藍籌。中糧肉食跟升逾3%。





【09:22】【港股開市】中資金融股向好 港鐵低開0.8%

港股開市向好，恒生指數高開100點或0.35%，報29,112點，逼近今年高位29,241點；國企指數高開29點或0.26%，報11,538點。



騰訊高開0.6%；中移高開0.05%；滙控高開0.1%；建行高開0.4%；友邦續回吐，低開0.4%。



中資金融股，中行、工行、交行高開0.1%至0.4%；平保高開0.2%；國壽高開0.6%。



藍籌股中，中國旺旺高開2.4%，表現最佳；萬洲國際高開1.3%，儘管公司全年淨利不及預期、花旗給出「賣出」評級。另外，恒安國際高開1.9%；申洲國際高開1.7%；舜宇光學科技高開逾1%；港交所高開近1%。



另外，表現最差是港鐵，低開0.8%；港鐵今日(18日)凌晨進行信號系統測試時，2列列車在荃灣線中環站相撞，導致荃灣線來往金鐘站和中環站的服務要全日暫停。



中海油低開0.5%。



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