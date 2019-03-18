A股快報：全線升1%　貴州茅台升穿800元

滬深四大指數全線升逾1%；滬綜指最新升30點或1%，報3,052點；深成指大升159點或1.6%，至9,709點；滬深300升50點或1.3%，至3,795點；創業板指數升22點或1.3%，報1,685點。



板塊方面，釀酒股炒高5.7%，船舶製造及次新股揚升逾3%，鋼鐵股升1.7%。



貴州茅台股價衝上800元人民幣(下同)關口，高見811.55元創歷史新高，市值再超1萬億元，暫時高見1.02萬億元。





【09:25】A股快報：兩市高開 資源股領漲

內地股市做好，滬綜指高開6點或0.2%，報3,027點；深成指高開32點或0.34%，至9,583點；滬深300高開8點或0.23%，至3,753點；創業板指數高開8點或0.52%，報1,671點。



板塊方面，次新股及有色金屬股齊升1.5%，鋼鐵股升0.7%，金融股靠穩。



順豐控股平開，報35.99元。公司去年實現營業收入909.43億元，增幅達27.6%；新業務收入171.88億元，按年增75.93%，對公司整體營業收入增長貢獻顯著。



東方航空將非公開發行A股，集資額下調至不逾101.8億元；股價報6.23元，無升跌。



長江電力高開0.06%。公司增持國投電力及川投能源，持股比例均達10%。

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