【即市分析】內地病患市場大　點解醫藥股彈唔起？

東方產經專欄作者股博士：根據國家領導人在兩會後透露的數據顯示，內地目前有近2.5億60歲以上長者、4億名高血壓、糖尿病患者，佔總人口的近三成。隨着人口高齡化，相信未來醫療負擔料將逐步加重，醫藥行業本應大有錢途，為何相關股份仍彈唔起？



過往內地醫藥監管一直存在不少積弊，包括看病難、基層面對藥價高昂等問題，去年更爆出假疫苗事件，引起中央關注。事實上，2016年的新藥優先審批制度、2017年的公費醫保改革，均顯示出中央對行業改革的決心。



去年國務院更印發藥品集中採購和使用試點方案，近日已陸續出台。據悉4月底起，11個試點城市的患者，將可買到價格最高降幅達96%的帶量採購的藥品。



由於採購藥物中標價大幅下滑，將嚴重打擊藥商利潤。好似早前中國生物製藥(01177)旗下藥品預中選價格，較過去中標價大幅減少90%，其股價年初一度急跌至4.53元低位，近日反彈仍受制於7.2元水平。石藥集團(01093)、三生製藥(01530)、國藥控股(01099)及康哲藥業(00867)等傳統醫藥股亦反彈乏力。(醫藥器械板塊表現：https://bit.ly/2xsCGVn )



不過，講番轉頭，內地人口高齡化係不爭的事實，中央一連串措施志在整頓醫藥市場，解除內地看病難、藥價貴等問題，此舉對於仿製藥企，或者醫藥零售商等影響較大，但對於主要從事生物科技、研發新藥的企業影響相對較細。財政部官員早前亦表示，將積極落實藥品稅收政策，支持製藥產業發展。



留意到近期部分未有盈利的生物科技股表現強勢，信達生物(01801)去年全年虧損達57.7億元人民幣，股價不跌反升，上周創出31元的上市新高。至於去年12月掛牌的君實生物(01877)，上周五亦創出30.8元的新高，較招股價19.38元高58%。此一現象是否已反映資金對傳統醫藥股以及生物科技股的取向？值得投資者留意。(生物科技板塊表現：https://bit.ly/2ObC6jN )

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