中國戰略石油儲備料一路增長到2025年

研究公司Sanford C. Bernstein & Co.指出，為填補戰略石油儲備，中國庫存可能需要增加近1倍，才能解決用油量持續增長的問題；石油進口量可能需要一路增長到2025年。儘管市場傾向關注中國的潛在需求增長，但實體石油市場會對中國進口的石油數量作出反應。



分析師Neil Beveridge在上周五的團隊報告指出，中國政府的政策是持有足夠的石油達到相當於90天的進口需求。隨着油價下降，中國石油進口可能已達到先前訂下的到2020年前持有5.5億桶的目標。



報告指，中國的戰略石油儲備是全球需求之謎中最神秘的部分之一。雖然自2014年以來戰略石油儲備進口量增加大多是因為油價下跌，但最近的儲備增加可能是因為與美國爆發貿易爭端，貿易戰可能促使中國購買原油和黃金，而非美國國債。



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