【即市分析】買定認購證博港交所破位

東方產經專欄作者HS哥：近期港股氣氛一般，睇落似抖氣格局，不過據悉香港交易所(00388)正初步研究如何增加中小型公司股份整體流通量，今日(周一)即市股價表現唔錯，暫升1.6%報279.4元，跑贏大市，究竟值唔值得追認購證呢？



從基本面睇，現時在港上市而有成交的個股普遍集中在中大型股份；相對地，很多中小型公司上市後欠缺成交，部份個股甚至經常「零成交」，若然新政策能激活這類「疆屍股」，甚至令未來上市的中小型公司成交轉旺，對港交所無疑是好事。



走勢上，該股股價自2月中在265至280元水平橫行上落，但近期上升動力轉強，後市若能在成交配合下上破280元阻力，下站料挑戰300元關，值得吼位買Call走一轉。



港交中銀購(27152)，2019年12月到期，行使價301.08元，實際槓桿約6倍，溢價約14%。

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