【瑞通推介】友邦好淡爭持　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：受中美貿易談判樂觀情緒帶動，道指上周五(15日)漲138點或0.54%，收報25,848點，全周累漲1.6%。



國務院總理李克強表示會加大減稅降費的力度，進一步放寬貨幣條件及加大基礎設施的投資，中港股市上周五走高，恒指企穩29,000點收市。周一(18日)早段繼續靠穩，突破年內高位29,241點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾6,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,300萬元，反映投資者預期港股將見調整。



友邦保險去年業績稍勝市場預期，以固定匯率計，截至去年底新業務價值按年增長22%至39.55億美元，並加派息及特別息。然而，其股價績前已被炒起，上周五隨獲利盤回吐0.3%至78.5元，結束4日升勢。周一早段繼續於78元以上好淡爭持。向上留意有否機會突破上市高位79.85元，支持參考10天線約77.6元。上周五有逾650萬元淨流出其好倉，另有300萬元淨流入淡倉。



美團點評公布了去年蝕逾1,100億元人民幣的業績後，股價連跌3日累挫18%、在47元獲承接，其後於上周五急彈11.7%，以全日高位53.95元收市，重越50天線。部分券商維持股份「買入」評級是反彈因素之一，但市場亦關注周三(20日)公司股份半年禁售期完結，上市前投資者及基石投資者的持股解禁，或觸發減持套現壓力。該股周一早段高開後倒跌逾1%，曾回至53元以下，下試50天線支持，其後跌幅收窄。逾660萬元於上周五淨流出其好倉，淡倉同日則錄325萬元淨流入。



周二(19日)公布業績的舜宇光學上周五急升半成，為表現最佳藍籌。儘管公司2月中時發盈警，但現時股價水平高於當時，或反映市場已消化相關消息，配合有券商對公司今年出貨量及平均售價指引樂觀，調升投資評級，帶動股份有轉強迹象。周一早段升逾2%，重上98元之上。上周五有210萬元淨流出其好倉，而淡倉同日錄近300萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿8.4倍。輕微價外、中年期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿5.5倍。



美團輕微價外、中年期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.3倍。



舜宇光學輕微價外、中年期購證(27605)，行使價108.8元，2019年9月到期，實際槓桿3.7倍。



聯通貼價、中短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿8.6倍。



小米輕微價外、短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿6.6倍。



瑞聲科技價外、短期購證(15581)，行使價58.9元，2019年5月到期，實際槓桿8.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(57901)，收回價28,510點，槓桿比率45.5倍。熊證(67035)，收回價29,690點，槓桿比率36.9倍。



騰訊牛證(58332)，收回價350.1元，槓桿比率16.4倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率22.5倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率12.9倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率9.8倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率6.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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