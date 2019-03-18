人民幣Hibor：隔夜息升至2.18厘
2019年03月18日 11:52
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息再升穿2厘，至2.18厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.40厘至2.97厘，3至12個月拆息由3.04至3.42厘。
18/3/2019
隔夜 2.18133厘
1星期 2.40283厘
2星期 2.62850厘
1個月 2.78233厘
2個月 2.97783厘
3個月 3.04267厘
6個月 3.15667厘
12個月 3.42000厘
15/3/2019
隔夜 1.97400厘
1星期 2.25433厘
2星期 2.49550厘
1個月 2.72283厘
2個月 2.88817厘
3個月 3.01133厘
6個月 3.12483厘
12個月 3.38017厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)一度由6.7104，回落至6.7187，最新報6.7147；在岸人民幣(CNY)亦由6.7204，升至6.7079，最新報6.7128。
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