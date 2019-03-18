人民幣Hibor：隔夜息升至2.18厘

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息再升穿2厘，至2.18厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.40厘至2.97厘，3至12個月拆息由3.04至3.42厘。



18/3/2019

隔夜 2.18133厘

1星期 2.40283厘

2星期 2.62850厘

1個月 2.78233厘

2個月 2.97783厘

3個月 3.04267厘

6個月 3.15667厘

12個月 3.42000厘



15/3/2019

隔夜 1.97400厘

1星期 2.25433厘

2星期 2.49550厘

1個月 2.72283厘

2個月 2.88817厘

3個月 3.01133厘

6個月 3.12483厘

12個月 3.38017厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)一度由6.7104，回落至6.7187，最新報6.7147；在岸人民幣(CNY)亦由6.7204，升至6.7079，最新報6.7128。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

