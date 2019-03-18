【高盛推介】績前跟進騰訊輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(15日)升約0.4%，周一(18日)早段高開約0.6%後升幅擴大，最高見368港元。公司將於周四(21日)公布去年業績，市場預期按非通用會計準則純利約763.7億元人民幣，按年升17.26%，較對上一年的43.38%增長顯著放緩。



觀察個股認股證資金流向，上周四(14日)及上周五共錄得約1,180萬元資金流入認購證。另一方面，認沽證及牛證於上周五皆見資金轉向部署，分別錄得約450萬及520萬元元資金流入。



投資者如看好，牛證方面可留意騰訊牛證(60055)，收回價354.18元，行使價352.18元，換股比率100，槓桿比率21.2倍，市場上槓桿首三高牛證之一。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約8%，年期約3個月的購證(26537)，行使價394.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.7倍，近日熱門條款產品之一，兼當中低街貨之選。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約3個月的沽證(24858)，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.4倍，行使價325至365元間、中年期產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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