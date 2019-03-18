【午市重點睇】紐油企58.3美元　金價跌穿1300

●亞洲市，美匯指數回至96.5，圓匯111.5水平上落；歐元兌美元報1.133；英鎊報1.329。港匯企7.849。在岸、離岸人民幣在6.71水平。金價跌穿1300，企1,299.5美元，布油跌至66.8美元後重上67.0美元，紐油企58.3美元。道指期貨靠穩。



●恒生指數突破今年高位，高見29,328點，半日收升211點或0.73%，報29,224點，內房股爆升。https://bit.ly/2TcALdt

-雨潤食品盈警挫逾7%。

-普拉達績後曾挫逾9%。

-TVB持星美債勁輸，股價急挫7%。

-新股奧園健康升12%，潤利海事「潛水」。



●【即市分析】

-內地病患市場大，點解醫藥股彈唔起？https://bit.ly/2O85Qhm

-買定認購證博港交所破位。https://bit.ly/2FcU2Gu

-金蝶短線有勢破頂。https://bit.ly/2F8yoTX

-炒股唔炒市，本周留意呢啲股份…https://bit.ly/2ue7BAI

-【空軍透視】盈富沽空高企有玄機？https://bit.ly/2Hs8Vsi



●A股快報：3大指半日收市均升逾1%，貴州茅台曾升穿800元人民幣。https://bit.ly/2CrvFEu



●亞洲股市：日股中段續升逾百點。https://bit.ly/2HF45XK



●港元拆息︰1個月期升至1.56厘。



●人民幣速遞：中間價上調79點，CNH企6.71。



●人行逆回購600億人民幣。



●中國戰略石油儲備料一路增長到2025年。https://bit.ly/2Y6cNEc



●沙特法利赫︰下半年採取必要措施保持油市平衡。https://bit.ly/2Wc6KMV



●為應對英國硬脫歐風險，聯儲局等推保證金暫行最終規則。https://bit.ly/2Y5jFli



●日本2月出口連續第3個月下滑。https://bit.ly/2HDwgqc



●本周搞邊科︰美聯儲議息、英議會投票。https://bit.ly/2JkXlRB



●差估署：沙田公屋顯徑邨差餉租值升逾1成，跑贏大型私人屋苑。 https://bit.ly/2UJeG7S



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