【大行報告】大摩看好萬洲　花旗叫沽

摩根士丹利公布，因中國豬瘟蔓延，萬洲國際(00288)海外業務回報率上升的可能性更高，或刺激更多進口需求，支持美國生豬價格，料股價將上漲。



大摩指出，該公司仍為今年首選股之一，目標價由8.8港元，調升至9.4元，維持「增持」評級。



不過，中金公司預期，該集團中國業務的盈利增長或於2019至2020年受壓，將其2019年及2020年的盈利預測各調低1.6%及1.3%，以反映國內業務盈利預測的溫和下跌；但相信美國及歐洲業務可繼續復甦。中金公司將其目標價下調至9.58元，維持「買入」評級。



花旗稱，萬洲今年的升勢來自市場「不切實際」的高預期，一併下調其目標價及評級，目標價由7.16元降至6.94元，評級亦由「買入」降至「賣出」。



萬洲國際半日漲4.7%，至8.17元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

