樓價UPDATES：藍澄灣3月暫錄10宗成交

青衣成交活躍，盤源短缺，區內僅剩不足200個放盤，剛過去周末兩日錄11宗成交。當中藍澄灣本月暫錄10宗成交，最新有兩房戶以600萬港元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西灣河嘉亨灣2座低層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，望小海景，以2.1萬元租出，實用呎租42.9元。



●西營盤縉城峰為2座高層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，以1,282萬元成交，實用呎價27,930元。



●灣仔李節花園高層F室，實用面積397方呎，以797萬元成交，實用呎價20,076元。



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九龍區

●將軍澳天晉2期2A座中層A室，實用面積943方呎，三房間隔，原叫租3.8萬元，減租約4%，終以3.65萬元，實用呎租38.7元。



●長沙灣碧海藍天1座中層H室，實用面積581方呎，三房間隔，以1,070萬元成交，實用呎價18,417元。



●長沙灣宇晴軒7座高層E室，實用面積445方呎，兩房間隔，成交價855萬元，實用呎價19,213元。



●尖沙咀港景峯1座中低層F室，實用面積493方呎，兩房間隔，望海景，以1,280萬元易手，實用呎價25,963元。



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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑1座低層C室，實用面積875方呎，三房間隔，以1,238萬元易手，實用呎價14,149元。



●上水中心1座中層H室，實用面積351方呎，兩房間隔，原叫租1.25萬元，議價後以1.18萬元獲承租，實用呎租33.6元。



●青衣藍澄灣5座中層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，原開價658萬元，減價58萬元或約8.8%，終以600萬元沽出，實用呎價13,304元。



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