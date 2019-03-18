【高盛推介】小米舜宇業績將揭盅　認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周二(19日)公布業績的小米集團，因小米9手機系列備貨不足，決定押後開售日期。股價上周五(15日)跌約0.5%，周一(18日)早段則高開約1%後升幅擴大。



而亦將於周二公布業績的舜宇光學科技，上周五大升約5.1%，周一早段繼續上升。有券商指因智能手機光學系統的規格加速升級，及安卓手機的代工生產訂單在第2季度大幅提升，決定將該股的投資評級及目標價上調至「買入」及115港元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資傾向部署小米認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約860萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。而舜宇認購證則於上周四(14日)錄得約140萬元資金流入，上周五錄得約130萬元資金流出。



投資者如看好小米，可留意價外幅度約4%，年期約6個月的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿4.4倍，近日熱門條款產品中，槓桿最高之一。



投資者如看好舜宇，可留意價外幅度約11%，年期約6個月的購證(28323)，行使價108.9元，2019年9月24日到期，實際槓桿3.9倍，近日活躍條款產品中，低街貨兼槓桿最高。



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