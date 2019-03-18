福耀玻璃：將進一步拓展海外市場

內地汽車玻璃生產商福耀玻璃(03606)財務總監陳向明稱，今年中國汽車銷量仍面臨負增長的風險，但從汽車保有量來看，截至去年底止，中國每百人汽車保有量僅約16.5輛，而世界平均水平約為19.5輛以上，意味中國汽車市場仍有增長空間。



他指，內地汽車市場經歷十多年高速發展後，去年開始已進入放緩新常態，估計行業調整將持續一段時間，集團將實施6大措施來應對，包括建立全方位銷售機制、提升智能化生產及簡化生產流程等。此外，集團亦會持續增加高附加值產品的收入佔比，以推動整體收入增長。



集團去年海外市場收入按年增長近25%至83.99億元，佔整體收入逾41%。他指，未來會進一步拓展海外市場業務，集團目前在內地市佔率達65%，但於海外市佔率僅約逾10%，上升空間大，有信心海外業務收入可持續增長。



集團去年擬以5,883萬歐元收購德國SAM公司，陳指，由於該公司資產及生產基地分布在德國各地，加上集團需額外對其投資，以建設成現代化鋁亮飾條產銷供應的基地，預計整合期需約1年。



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