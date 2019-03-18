工信部苗圩警告：金融、房地產與實體經濟失衡

中國工信部部長苗圩撰文稱，當前制約中國經濟發展的因素主要是結構性的，矛盾的主要方面在供給側，必須把改善供給側結構作為主攻方向。而中國經濟深層次結構性矛盾集中在製造業，是各類資源要素最集中的領域，是供給側結構性改革的主戰場。



他指出，近年來，中國製造業佔國內生產毛額的比重出現了過早過快下降的苗頭。分析原因，主要是由3大結構性矛盾造成的。



1、製造業內部存在結構性供需失衡，一些行業產能嚴重過剩，同時大量關鍵裝備、核心技術和高端產品依然依賴進口，經常受到出口國限制甚至「斷供」的威脅，而製造業供給體系滿足和引領消費結構升級的能力不強。



2、金融和實體經濟失衡，一定程度上存在資金「脫實向虛」的現象，製造業企業融資難、融資貴問題突出。



3、房地產與實體經濟失衡，大量資金湧入房地產市場，除了資金流向出現問題外，推高了製造業發展的成本。



化解上述結構性矛盾，必須堅持問題導向，在供給側上下功夫，推動體制機制改革創新。文章籲要加快建設5G、工業網際網路等新型智能基礎設施；大力培育發展新能源汽車、新材料、人工智能等新興產業。同時落實船舶、飛機、汽車等行業開放政策，吸引更多的外國企業來中國發展，加大對先進製造業的融資支持。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

