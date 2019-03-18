【即市分析】港鐵壞消息不斷　何解股價能企硬？

東方產經專欄作者股博士：港鐵公司(00066)去年受沙中線等醜聞困擾，股價一段時間跑輸大市。今日再因凌晨信號系統測試期間，中環站至金鐘站更發生列車相撞，以致部分路段要全日停駛維修。該股今早(18日)今早先跌後回順，現跌0.7%報47.2元，跌幅唔算大，皆因大部分市民仍要依靠地鐵作為主要運輸工具，事故後調查交待吓，交罰款，又了事。



再看其業績，去年純利雖按年倒退4.9%至160.08億元，惟撇除年內投資物業價值重估，期內基本業務利潤112.63億元，按年增長7.1%，高於市場預期。市場開始對其改觀，看好其鐵路及車站商業業務重返增長軌道，以及管理層的不明朗因素亦已消除。基本上，隨着鐵路網絡日趨完善，客運業務收益可觀穩定，而未來數年鐵路上蓋物業發展貢獻亦會加快增長，盈利前景有保證。



股價方面，該股去年11月由38元水平展開升勢，最多已累升逾26%，近日升至48元水平現阻力。如今又見壞消息，股價料乘機整固，惟暫看沽壓不算大。料整固過後，仍有機會反覆向上挑戰50元關，失守45.5元止蝕。

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