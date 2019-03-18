復星旅遊文化：冀複製三亞營業模式　派息視業務狀況

復星旅遊文化(01992)董事長、執行董事及首席執行官錢建農指，旗下度假村三亞項目於未來數年增長仍然樂觀，並在太倉、麗江建立「旅遊目的地」，冀將三亞的營業模式複製至其他地方。



他指，現時兩個項目在拿地、設計等進展順利，並於今年上半年動工，日後會加快建設速度。三亞整個建築面積僅53萬平方米，而太倉項目首期建築面積較大，達128萬平方米，故出售物業的面積亦相對較大。麗江項目則料於2020年底或2021年初開始分階段完工，並於其後兩、三年內全面完工。



他強調，隨着內地消費升級，消費者對旅遊產品的需求有所上升，故期望在不同城市都能提供產品應付。



該公司2018年度未有派息，對於日後的派息政策，執行董事、副總裁及首席財務官王文平表示，派息要視乎業務狀況。在融資渠道方面，他指，公司採取分階段開發的策略，除銀行貸款外，亦會通過預售等方式，獲取資金。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth