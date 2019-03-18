樓價UPDATES：東港城複式戶1800萬售　挑戰新高

換樓需求推動，大額成交續增，將軍澳東港城頂層複式戶，以1,800萬元售出，挑戰全屋苑新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城過去周六、日共錄得4宗成交，3月全月累積錄得24宗成交，其中啟天閣低層D室，實用面積759方呎，套三房間隔，望內園景，以1,495萬元易手，實用呎價19,697元。



●薄扶林貝沙灣4期8座低層B室，兩房間隔，享開揚海景，以1,478萬元以交吉形式售出，實用面積649方呎計，折合呎價約22,773元。



●上環帝后華庭1座高層H室，實用面積322方呎，一房間隔，向東南，以765萬元易手，實用呎價23,758元。



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九龍區



●將軍澳東港城頂層複式戶連天台戶，實用面積約964方呎，三房套連士多房間隔，曾於去年12月高叫2,000萬元，及後放盤至今，終以1,800萬元出售單位，累減200萬或約10%，實用呎價約18,672元。



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新界區



●沙田帝堡城1座低層F室，實用面積873方呎，三房連套房間隔，以1,273萬元沽，實用呎價14,582元。



●東涌區本月至今共錄約62宗成交，已超出上月全月，與1月全月成交量看齊，東環1A座低層3室，實用面積453方呎，兩房間隔，成交價638萬元，實用呎價14,084元。



●東涌映灣園3座中層G室，實用面積809方呎，套三房間隔，叫價900萬元，議價40萬元，最終以860萬元轉手，實用呎價10,630元。



●葵涌雍雅軒1座中層C室，實用面積453方呎，兩房間隔，叫價640萬元，買家輕微議價5萬元，最後成功以635萬元購入，實用呎價14,018元。



●青衣二手交投十分活躍，兩天共錄得14宗成交，整區累計錄約48宗成交，其中盈翠半島7座中層C室，實用面積523方呎，兩房間隔，現時仍有租約，無樓睇，租約期至今年5月，即將交吉，叫價980萬元，獲用家議價30萬元，以950萬元承接，實用呎價18,164元。



●青衣美景花園9座高層G室，實用面積329方呎，一房間隔，去年10月叫價540萬元，新近減至492.8萬元獲用家承接，實用呎價14,979元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居2座低層C室，實用面積547方呎，三房間隔，剛以575萬元成交，實用呎價10,512元。買家為上車客，原本看中一個屯門區單位，但業主兩度反價，仔細考慮後，決定轉購屋苑單位，日前深夜簽約購入上址。



●粉嶺御庭軒6座中層A室，實用面積約421方呎，兩房間隔，以540萬元易手，實用呎價約12,827元。

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