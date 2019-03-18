【即市分析】內房股追唔追得過？

東方產經專欄作者帥哥：近期市場反覆向上，連帶早前整固一輪的內房股今日(周一)亦重新發力，大大隻的中國海外(00688)及華潤置地(01109)即市股價分別升4%及6%，而今日公布業績的碧桂園(02007)亦升4%，至於二線內房都不甘示弱，雅居樂(03383)及富力地產(02777)亦分別升9%及2%，唔通板塊準備開車？



睇番內房今期炒上，主因有兩個：其一內地上周指中國經濟確實遇到新的下行壓力，故不排除使用存款準備金率和利率等工具來應付。言論明顯對市場釋放出中央未來隨時調整貨幣政策及降準降息以撐起經濟的訊息，故對息口敏感的內房股自自然抽上。



其次，海南省住房公積金管理局日前發布《關於重啟個人商業性住房按揭貸款轉住房公積金貸款業務有關事項的通知》，明確將重啟受理個人商業性住房按揭貸款轉住房公積金貸款業務。雖然，上述非全國性政策，但同樣刺激起市場重估內房前景及中央或放寬樓市調控之憧憬。



策略上，雖然今轉無論係龍頭還是二三線內股都齊齊升，但若然係國策推升板塊，估計資金要追貨都係追龍頭先，所以都係建議大家順勢揀番隻龍頭內房來坐，其中不妨以剛破位而上的潤地作膽，股價即市升6%報33.25元，上破去年12月至今橫行區阻力32元，逢低買入具值博率，目標價35元，跌穿32元止蝕。

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