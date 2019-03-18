歐股早段續漲　德國兩大銀行齊飆升

歐股早段續揚，英國富時100指數升0.54%，報7,267點；德國DAX指數升0.09%，報11,695點；法國CAC指數升0.08%，報5,409點。



銀行股領漲，德意志銀行及德國商業銀行分別升3.77%及5.76%，此前兩家行正式宣布討論合併；法國巴黎銀行股價升1.77%；法國興業銀行亦升1.67%。



資源股亦受追捧，力拓集團(Rio Tinto)股價升2.12%；英美資源集團升1.99%；必和必拓升1.78%；嘉能可升1.29%。



外媒報道，鋼鐵生產商及工程公司Thyssenkrupp公布，獲得埃及El Nasr公司肥料廠建造計劃的訂單，料涉及數億歐元。Thyssenkrupp股價升3.36%。



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