中國奧園︰今年銷售目標增25%　買地預算400億

中國奧園(03883)去年全年銷售額達912.82億元人民幣(下同)，為年初制定目標730億元的1.25倍。主席郭梓文表示，今年銷售額目標按年增長25%，約為1,150億至1,200億元。



副總裁陳嘉揚指出，過去3年銷售目標完成率均在1.25至1.5倍，故對完成今年目標有信心，預期銷貨率保持約60%。他透露，去年集團培養30個城市分公司，每家全年銷售額達30億元以上，期望今年每家分公司銷售額可增長至40億元以上。



期內，來自華南地區銷售佔比為49%，按年降32個百分點。惟他指出，華南及大灣區仍是未來發展重點，目前集團擁有16個大灣區城市更新項目，規劃總建築面積980萬平方米，涉及可銷售資源約1,452億元，當中9個項目將在今年內轉化為土地儲備，令可售資源增加660億元。



截至去年底止，集團土地儲備約3,410萬平方米，總貨值3,650億元。副主席兼行政總裁郭梓寧透露，今年買地預算約為400億元，料為總土儲增加約1,000萬至2,000萬平方米。陳嘉揚補充，集團一向以當年銷售額約30%至40%，購地會以一、二線城市及主要省會城市為主。



談及今年樓市走勢，郭梓文預期，當局取態仍是保持穩定，不希望價格急升急跌，相信隨着調控政策權限逐步下放至地方政府，各地會陸續推出刺激成交措施﹕至於房地產稅，他料3年內難以落地。



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