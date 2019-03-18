【市後重點睇】金價重上千三　道期靠穩

美匯指數進一步回至96.4，圓匯守111.5；歐元兌美元升上1.134，英鎊報1.328。港匯企7.849。在岸、離岸人民幣齊企6.71。金價早段跌穿1300關，最新重上1,304美元，布油重上67.2美元，紐油企58.4美元。道指期貨升5點。



●恒生指數全日收升396點或1.37%，報29,409點；騰訊及港交所分別漲2.73%及2.11%。https://bit.ly/2TcALdt

-金蝶國際收市挫14.2%；獨立股評人David Webb發表報告指其為泡沫股。



●A股快報：滬綜指漲2.47%逼3100，茅台市值再超萬億。https://bit.ly/2CrvFEu



●亞洲股市：日股收升133點，能源股漲2%。https://bit.ly/2HF45XK



●歐洲股市主要指數開市靠穩，英國富時100指數升0.28%，報7,248點；德國DAX指數升0.04%，報11,690點；法國CAC指數升0.08%，報5,409點。



●工信部苗圩警告：金融、房地產與實體經濟失衡。



●【股匯攻略】澳元紐元醞釀突破。https://bit.ly/2TVoFtI



●【名家貼士】李偉傑：中集安瑞科受惠行業回暖。https://bit.ly/2ObSC36



●【即市分析】

-港鐵壞消息不斷，何解股價能企硬？https://bit.ly/2W3oael

-內房股追唔追得過？https://bit.ly/2OcWyB0



●【大師午間教路】大市待騰訊見真章。https://bit.ly/2Fkv2ic



●復星旅遊文化：冀複製三亞營業模式，派息視業務狀況。



●深水灣徑8號1座5B標售，成交價逾2.21億元。



●新盤部署：啟岸截票收526張登記，超購逾2.5倍。



●3月份公屋及居屋第二市場錄78宗成交，較2月同期升近3.6倍。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth