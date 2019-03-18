德兩大銀行擬合併！政府頭痕：求穩定vs大裁員

外國傳媒報道，德意志銀行行政總裁Christian Sewing最近宣布，終於得到了與主要競爭對手德國商業銀行合併所需的「綠燈」。德國政府則要在「經濟穩定」與「大幅裁員」中作出取捨。



消息人士透露，德國財政部長Olaf Scholz已同意，不會反對這兩家德國最大的上市銀行合併。惟兩家銀行的員工代表已反對，因為可能導致多達3萬個職位被裁減，佔雙方員工總數逾五分之一。



由於這兩家銀行經營欠佳，合併可確保德國作為歐洲最大的經濟體，擁有一家更穩健的銀行。不過，合併最大的問題是：總有一些員工被裁，同時總有一些投資銀行家拿着獎金，可能給政府帶來壓力。有分析就警告，如果要與德國商業銀行合併，德意志銀行是否還能維持一家全球投行的薪酬和激勵結構，是懸而未決的問題。



兩家銀行擁有149年歷史，一旦合併，將成為歐洲第四大銀行，總資產約1.81萬億歐元。由於股價長期下跌，並已較歷史高峰累瀉90%，使兩家銀行的合計總市值約250億歐元，不到法國巴黎銀行的一半。

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