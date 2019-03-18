【fb直播】超級業績周　恒指再上無難度？林嘉麒分析！

多隻重磅藍籌派發成績表前夕，港股氣勢如虹，周一(18日)突破29,400點再創近9個月高位！憧憬周內多份業績帶來驚喜，市場預先炒定先？騰訊(00700)績前現炒作，單隻貢獻恒指79點！現價再追博唔博得過？



銷售數據、業績理想，內房全線起動！華潤置地(01109)、中海外(00688)分別升9%及7%，增派息的碧桂園(02007)亦曾逼近12元，創逾半年新高！板塊最壞時間已過，可以放心追入？



北京市要求工地禁用袋裝水泥、唐山市幾十間水泥廠緊急停產應對減排措施，水泥股捱沽！不過加大基建仍是內地主調，水泥股短期震盪唔使怕？



金蝶國際(00268)被唱淡，單日跌近15%，急跌有無道理？



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