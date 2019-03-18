股民睇路！美最頂尖商業領袖正為衰退做準備

外國傳媒報道，儘管股市節節向上，惟警號一直未止。研究機構Gartner近日發表報告指出，美國最頂尖商業領袖正「為衰退做準備」，很多已開始大削成本，為即將迎來的下跌周期未兩綢繆。



該調查是在企業公布去年第4季業績後進行，並分析一眾企業在派發成績表後，在分析員會議上所表達的信息。結果發現全球很多最大型企業已將「衰退」作為決策的考慮，有明顯比例的龍頭企業更採取了衰退立場，要控制資本投入。



至於經濟環境較全球理想的美國，雖然不少管理層對經濟展望仍「廣泛正面」，但更多的管理層正討論「下跌的可能性」、甚至「衰退」，並已宣布減省成本的有效措施。他們最大的擔憂是華盛頓政局混亂及中國經濟顯著放緩。



事實上，美國上月非農就業職位恰巧地降至僅2萬個。

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