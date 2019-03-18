中華交易服務推新指數　追蹤內房股表現

港交所(00388)、上海交易所及深圳交易所合資的中華證券交易服務有限公司(簡稱：中華交易服務)，周一(3月18日)發布「中華交易服務克而瑞內房股領先指數(簡稱：克而瑞內房股領先)」，旨在追蹤香港上市內地房地產發展商的表現。此外，「中華交易服務半導體行業指數(簡稱：中華半導體)」的發布頻率亦會即日起提升至即時報價。



「克而瑞內房股領先」是股票價格指數，其成份股是從克而瑞發布的《中國房地產企業銷售TOP100》排行榜內，選出的香港上市市值排名前40名的內地房地產發展商股票，並作為衡量港股市場內地房地產銷售龍頭企業表現的風向標。



「中華半導體」選取市值排名前50名的A股半導體行業上市公司股票作為樣本股，旨在追蹤A股市場半導體行業上市公司的股價表現，相關公司經營範圍涵蓋半導體材料、設備、設計、製造、封裝和測試。該指數已被授權予市場參與者作為指數類產品開發標的物。



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