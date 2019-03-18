【地產專題】75%市區居屋放盤貴過「高峰價」！

樓市回勇，加強業主叫價信心，尤其是未補價居屋放盤價又癲過！《東網》檢閱全港樓齡20年或以下的未補價指標居屋，大部分最平放盤叫價較去年低位回升，當中有75%的市區居屋的入場叫價挑戰新高價，重現去年業主「唔係破頂價唔賣」的心態。



這類年輕未補價居屋因有房委會的擔保，白表及綠表客可獲銀行批足90%及95%免保費按揭，年期長達25年，故向來是居屋第二市場的搶手貨。惟受去年第四季市況低迷拖累，即使10月恒常化後首批白居二計劃購買力釋放，部分業主見勢色不對仍劈價求售，不少做價遠低於高位紀錄。



隨着近月市況再度升溫，部分居屋業主無懼年內有眾多新居屋競爭，叫價變得心雄，尤其是市區盤愈趨進取。綜合地產代理數據，八個同類未補價居屋之中，有六個的入場放盤叫價較同類紀錄更高。



其中，被視為港島東居屋樓王之一的筲箕灣愛蝶灣，受近期缺盤影響，業主心態轉強。宏智物業梁志青指，目前最平未補價放盤為實用面積431方呎的單位，叫價漲至578萬元，較同類紀錄貴30萬元。



他續指，新近10座高層H室，為實用面積592方呎，第二市場價675萬元易手，較去年底同類低位做價反彈8.9%。去年愛蝶灣樓價波幅顯著，7月份有一個實用面積431方呎的入場單位，第二市場曾以破頂價548萬元售出，相比去年底最低位同類做價438萬元，相差達兩成。



同屬港島東的柴灣悅翠苑，去年11月最平放盤為實用面積559方呎的單位，第二市場價叫478萬元，目前入場門檻重返「5字頭」，最平叫價538萬元。宏利地產代理李小姐稱，該單位屬優質戶，業主見屋苑盤源稀少及看好後市，因而叫價較進取。



至於偏離市區的赤柱龍德苑，業主亦「睇住高位紀錄」放盤，美聯丘松原指出，該單位實用面積421方呎，叫價390萬元，較去年底錄得382萬元同類新高價，還要高出8萬元。



九龍方面，以旺角海富苑的升勢最凌厲，世紀21家天下黎振傑表示，A座高層戶一個實用面積538方呎的兩房單位，新近以第二市場598萬元沽出，創同類新高價。他續說，現時屋苑盤源緊絀，業主叫價進取，同類入場門檻最少叫690萬元，較同類紀錄高出約15%。



另外，藍田鯉安苑今年首兩個月連錄五宗未補價買賣，世紀21聯誠謝寶昭表示，隨着平價盤消化，目前入場放盤為一個實用面積506方呎單位，叫價560萬元，較去年8月錄得的545萬元同類紀錄更高。



至於黃大仙單幢居屋瓊軒苑，富誠地產潘祖兒指，現時最平未補價放盤價叫438萬元，比去年10月錄得的410萬元同類新高成交，高出28萬元。另外，樂富德強苑未補價放盤更已絕迹。



●新界業主心雄 愉翠苑直撲600萬



相比起來，新界未補價居屋放盤價較市區盤克制，綜合地產代理數據，該區十個年輕未補價居屋之中，只有五個居屋的入場叫價貴過高位。其中，去年新界居屋樓王之一沙田愉翠苑叫價最積極，世紀21奇豐周淑萍指，近月愉翠苑平盤被市場消化，現時尚餘四個未補價放盤，盤源屬歷來最少，令入場門檻回升。



她續說，現時最平放盤為實用面積519方呎的兩房戶，第二市場叫價直撲600萬元，較去年8月錄得同類新高價貴40萬元。據成交資料，去年11月低位時，同類單位曾劈至428萬元，過去兩個月做價重上「5字頭」，最高見540萬元。



另外，平價盤集中地的屯門及天水圍未補價居屋，不乏業主以破頂價放盤。中原伍耀祖指，天盛苑及天頌苑第二市場價現最平為400萬元及330萬元，前者為極低層單位，仍貴過同類高位50萬元。祥益黃慶德指，富健花園入門叫價380萬元，貴過最高價。



不過，屯門龍門居、天水圍天富苑、馬鞍山錦豐苑、將軍澳寶盈花園及唐明苑最平放盤價，仍低過同類高位價。世紀21將軍澳魏仕良指，目前寶盈花園入場盤實用面積427方呎，未補價叫420萬元，實用呎價低於一萬元，較同類高位紀錄平16.5%。





●新貨供應急增 勢礙二手升勢

對於部分未補價居屋放盤業主重現去年心雄的取態，資深測量師張翹楚認為，年內有大量新居屋應市，加上折扣率具吸引力，勢必搶去大批購買力，對居二市場難免造成影響，短期內樓價升勢料存在阻力。



不過，他補充，新居屋今年供應再多，也難滿足目前市民置業需求，相信向隅客仍會回流二手市場；況且新居屋供應高峰期未必長期持續，幾年後一旦供應回落，新居屋更難抽之下，長遠而言居二市場仍具支持。



今年新居屋陸續有來，最快5月份推售的6個全新居屋屋苑，涉及單位4,871伙，創下復售居屋以來數量最多的一期，估計8月攪珠、11月揀樓。新推出項目主要集中九龍及新界區，房委會建議以市價五九折定價，平均呎價約6,961至8,551元，入場費最平僅156萬元。



事實上，樓價高企，資助房屋成為無殼蝸牛的置業希望，去年未補價公屋及居屋市況瘋狂失控，買家一樣「勇字當頭」，追價入市。單是去年3至5月間曾有超過80多個公、居屋在第二市場錄創紀錄成交。



及後樓價更進一步推上巔峰，當中樂富嘉強苑一個Ｂ座高層戶，去年中以綠表價800萬元沽出，刷新當時九龍區居屋第二市場做價紀錄。另外，去年7月，旺角居屋富榮花園自由市場價更首現突破千萬元的超高價成交。

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