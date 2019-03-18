【北水追蹤】沽內銀中移　買萬洲中油騰訊

港股今日(周一)表現隨內地股市向好，恒指終於一舉突破29,300點，收報29,409點，升396點，主板成交1,168億元。港股通成交額約169億元，按日增加56億元，佔主板成交額14%。南下資金錄得淨流入約8.3億元人民幣。



北水又再沽內銀股。見到建設銀行(00939)及農業銀行(01288)港股通淨流出分別達到約6.91億元及2.49億元，前者為全日淨流出最多的個股。中國移動(00941)及中國恒大(03333)亦分別錄得淨流出約3.7億元及2.23億元。



萬洲國際(00288)及騰訊控股(00700)港股通分別錄得淨流入約7億元及1.52億元。此外，融創中國(01918)、華潤啤酒(00291)及中國石油(00857)分別錄得淨流入約8,790萬元、7,779萬元及1.97億元。



上周沽空明顯轉趨活躍，今日遭遇負面評論而股價下挫的金蝶國際(00268)，股價急挫14%至9.11元收市，其港股通錄得淨流入約1,416萬元。

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