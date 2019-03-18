一切似2018年1月？這指標警告股市恐「突然死亡」

外國傳媒報道，美股在2018年1月26日創下當時新高後，全球市場情緒亦達至頂峰(註：港股亦在當日創下新高)，幾乎沒有人預計會突然大跌，惟當年2月初就實現了，目前正正有類似警號再次浮現。



從本文附上的圖可以看到，跟蹤全球主要股匯波動風險對沖需求的美銀美林斜率指標，現已跌至2018年1月26日股市見頂以來的低位。在那次股市見頂後，隨之而來的市場動盪曾將俗稱「恐慌指數」的VIX指數一下子推至極高水平，後來市場稱之為「波動率末日」(Volmageddon)。



回看標指上周累漲2.9%，創去年11月以來最大單周升幅，收報2,822點；VIX指數則跌至去年10月初以來最低，報12.88，數字遠低於20，反映市場毫不恐慌。



所謂「美銀美林斜率指標」，為2010年推出，是優化版的「VIX指數」，冀透過新的指標來衡量市場更真實的情緒。它包括市場整體風險、對沖需求，以及投資者接受風險的程度，內裏含有23個指標，例如全球信貸、股市走勢、利率、外匯、商品表現等。故此，該指標更能反映全球投資情緒實況，數值愈低，反映市場愈自滿，反之亦然，以「0」為中性水平。

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