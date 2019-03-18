碧桂園：未有放慢香港業務　冀借貸成本勝去年

內房龍頭碧桂園(02007)去年下半年起採用權益銷售，取代合約銷售作為當月數據公布準則。主席楊國強解釋，集團旗下不少合作項目，公布權益數據是「一目了然」，此做法可避免投資者搞不清真正的盈利表現。



截至去年底止，碧桂園權益可售資源達1.7萬億元(下同)，其中大灣區3,721.2億元，可銷售建築面積2544.5萬平方米，另有潛在權益可售資源1.17萬億元，大灣區佔近48%。



香港布局方面，他稱，去年推出首個項目「泓碧」，建築成本每平方米接近3萬港元，目前集團仍在學習，因為香港並非一個規模小的市場，但強調不是放慢步伐，正在努力前行。



市場憂慮棚改政策或對三至五線城市銷售造成影響，他就表示，個人而言非常看好，對前景有信心，指出農民工現時薪酬有所提升，加上國家政策改革開放，相信該等城市需求仍然強勁。常務副總裁程光煜補充，預料今年整體去貨率保持穩定。



去年底止，該公司借貸比率按年下降7.3個百分點至49.6%，副總裁兼首席財務官伍碧君指，主要由於去年回款情況好。期內借貸成本微升至6.11%，她指出，上升幅度較同業低，期望今年借貸成本會較去年好，希望稍微下降。



楊惠妍去年底上任聯席主任一職，被問到女兒過去數個月表現，楊國強迫不及待搶答「Very Good」，又指會嘗試邀請她出席下一個業績會。

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