閱文：與短視頻非直接競爭　料版權業務佔比增加

2017年從騰訊控股(00700)分拆上市的閱文集團(00772)公布，去年底付費用戶人數只有1,080萬人，全年僅增20萬人，並依然少過2017年6月底，即集團還未上市時的水平。聯席首席執行官梁曉東表示，短視頻興起對於閱讀並未構成很大衝擊，惟閱文今年會透過廣告產品把免費用戶變現。



就去年付費用戶增長緩慢，梁氏解釋，閱文的付費用戶分為兩部分，一部分是自有產品用戶如「QQ閱讀」；另一部分是騰訊合作的用戶，這部分在2017年下半年開始流失。



然而，去年集團總月均活躍用戶有所增加，即使旗下手機應用程式「手Q」及瀏覽器的用戶有所下跌，但自有產品、微信讀書、騰訊視頻均有新用戶增長。他又指，來自微信讀書和騰訊視頻的付費用戶，可望彌補手Q用戶的流失。他續指，閱文的每用戶平均收入(ARPU)過去幾年維持穩定增長，將來亦應有上升空間。



梁氏續稱，「抖音」等其他娛樂形式對閱讀不構成直接競爭，因為兩者滿足的是不同需求，閱讀與視頻和遊戲不同的是娛樂和知識並舉，因此只要有持續有優質內容，仍有很大增長潛力。另外，集團旗下《QQ閱讀》去年日均用戶使用時間約70分鐘，比2017年的約65分鐘有所提高。



另一聯席首席執行官吳文輝表示，閱文現時主攻對閱讀質素要求較高，且價格敏感度較低的付費用戶。集團今年第二季開始會推出廣告產品，務求把價格敏感度較高，但對閱讀有要求的非付費用戶變現，之後再把他們轉化為付費用戶。



談及海外業務，吳氏稱，閱文去年開始加大投入，跟日本、南韓、泰國和越南的夥伴合作，把閱文旗下的內容翻譯成當地語言，同時還有一個現有200多部作出的英文平台。此外，閱文還有約3萬名海外作家，因此海外業務今年應該會錄得不錯的增長。



集團去年8月宣布收購電視劇製作公司新麗傳媒。不過，由於新麗傳媒去年全年淨利潤低過收購協議的承諾；梁曉東透露，集團調低了新麗的收購價約8.5億元人民幣。



他指出，新麗本身的項目儲備的製作或啟播時間依然按照計劃進行，而且非常充沛，因此新麗今年、明年、甚至後年的業績都有保障。



他又相信，版權營運業務的收入比重去年已經提高至20%以上，預期新麗今年會首席帶來全年貢獻下，版權營運的收入比重將進一步提升，未來在線平台及版權運營業務應該是「並駕齊驅」。



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