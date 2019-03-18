聯交所股權變動資料顯示，復星醫藥(02196)於2019年3月13日獲貝萊德增持6萬股，最新持股數目2,764萬股。



中國民航信息網絡(00696)於3月13日獲貝萊德增持14萬股，最新持股數目5,606萬股。



元亨燃氣(00332)於3月12日及13日獲Champion Ever Ltd合共增持50萬股，最新持股數目約29.95億股。



南海石油(00076)於3月13日獲Zhao Jie增持5,200萬股，最新持股數目約10.02億股股。



惠理集團(00806)於3月15日獲杜巧賢增持2萬股，最新持股數目約5.2億股。



漢港控股(01663)於3月15日獲汪林冰增持75萬股，最新持股數目約11.73億股。



鄭煤機(00564)於3月12日獲瑞銀集團增持159萬股，最新持股數目1,278萬股。



領展房產基金(00823)於3月8日獲摩根大通增持1,851萬股，最新持股數目約1.2億股。



當代置業(01107)於3月13日及15日獲張鵬合共增持5萬股，最新持股數目約2,333萬股。



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匯盈控股(00821)於3月13日被丁鵬雲減持1,300萬股，最新持股數目約1.18億股。



國泰君安(02611)於3月14日被全國社會保障基金理事會減持20萬股，最新持股數目9,573萬股。



國聯證券(01456)於3月8日被中國再保險(01508)減持200萬股，最新持股數目2,019萬股。



大成生化科技(00809)於3月13日、14日及15日被劉小明合共減持1,747萬股，最新持股數目約3.47億股。



敏華控股(01999)於3月15日被東方證券股份減持255萬股，最新持股數目約2.65億股。



瑞聲科技(02018)於3月13日被摩根大通減持257萬股，最新持股數目約1.56億股。



萬科企業(02202)於3月13日被摩根大通減持207萬股，最新持股數目約1.16億股。



鞍鋼股份(00347)於3月13日被摩根大通減持228萬股，最新持股數目7,544萬股。



中國資源交通(00269)於3月15日被馮浚榜減持219萬股，最新持股數目約8.26億股。

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