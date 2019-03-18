TCL電子：看好LCD電視銷量　今年營業額料增12%

TCL電子(01070)去年營業額按年增逾11%至455.82億元，創歷史新高。首席執行官王成稱，對今年LCD電視機銷量有信心，全年銷售目標訂為3,200萬台，按年升12%；目標年內營業額達510億元，按年增加12%。



他指，去年屏板格價波動較大，導致終端廠家需調整價格及提供優惠來應對。然而在尺寸增長的帶動下，根據第三方數據預測，今年全球電視機出貨面積料按年增長8%。公司將通過提升大屏幕電視及高端產品的銷售佔比，抵銷屏板格價下跌的壓力。



對於中國去年推出推動家電消費政策，他指，政策對中國市場的大屏幕電視機及超高清電視銷售有正面影響。而公司正與政策制定部門緊密配合，在產品推出、銷售策略及價格應對上亦已做好準備，包括8K電視機將於今年第二季在內地上市。



首席財務官胡利華補充，目前中國超高清電視總保有量僅為1.1億台，非高清電視總保有量則有逾4億台，為刺激消費者換機需求，部分城市如北京已推出補貼，浙江省亦正制定類似政策，相信對銷售會有明顯刺激作用。



公司去年度末期息為9.38港仙，按年跌37.75%。胡利華回應指，將會視乎公司營運情況，並維持全年派息比率於45%水平。

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