創意新勢力：荷蘭共享辦公室　年吸金近廿億

共享辦公品牌Spaces聯合創辦人Martijn Roordink，從事過洗碗工、廚師、稅務律師，到現在擁有自己的生意。他坦言創業不易，過程辛苦，成功率僅3%，但依然值得。



來自荷蘭阿姆斯特丹的Spaces，去年收入1.817億英鎊(約18.9億港元)，按年急升超過兩倍，管理層預期今年收入有機會進一步增至2.815億英鎊(逾29億港元)。品牌於2008年成立，在全球50個國家和地區擁有超過180個據點，去年7月正式進駐香港，現時在港設有5個共享工作空間，分別位處上環、觀塘、黃竹坑、灣仔及銅鑼灣。



現年49歲的Roordink，年輕時先透過工作累積資本。他於15歲時在意大利餐廳做兼職，初時做洗碗，然後有一日餐廳廚師離職，老闆讓他擔起廚房要職，熱愛烹飪和佳餚美饌的他欣然接受，然後一邊讀書，一邊當廚師至25歲，讓他深明待客之道和如何滿足顧客需要。



他在大學時修讀稅務法律，畢業後做了3年稅務律師，但對此行業缺乏興趣，直至機緣巧合加入辦公室供應商Regus，意識到在傳統房地產行業中，發展商和租戶之間缺乏聯繫，他想創業去改變這模式，為辦公室租戶提供更多體驗，不只是租一個地方給他們，而是可以讓租戶之間互動和建立網絡，並透過重新設計，為工作間增添吸引力。而2008年金融海嘯的出現，正好為當年38歲的他與創業拍檔提供平價買入辦公室的機會。



儘管如此，創業依然不易：「全部要自己落手落腳做，你要經歷痛苦、學習、然後活下去，創業是一個適者生存的遊戲。初創公司由零到成長至站穩陣腳，成功率只有3%，而如果要增長至現時Spaces般的規模，機會率更可能只有0.2%。」惟他相信，儘管過程艱辛，但生命有限，他仍會建議有心創業的人，勇往直前，去經歷和學習。途中或不斷遇上挫折，故要虛心向人請教，並與值得信賴的人一起。



Spaces在2014年被全球辦公室供應商International Workplace Group(IWG)(英股：IWG)收購，金額沒有對外公布，他指接受收購原因是想把公司擴展至全球。隨着共享經濟近年急速發展，他認為一場辦公空間革命正展開，各類企業開始租用可提升生產力、激發創業和協作的靈活工作環境。



現時他們的租戶有跨國科技企業如甲骨文、GoPro、GitHub，亦有一些志同道合的創業家、流動辦公族、自由工作者，以至一眾不受傳統辦公方式規限的一群。



他預期，Spaces今年底前會在全球增開130個共享工作空間，亦即據點總數將超過300個。展望未來，他相信共享工作空間將發展蓬勃，消費者亦有多個工作空間品牌選擇，且可以透過應用程式，隨時隨地完成租用程序。



Regus去年一份報告預期，靈活辦公將於2030年為全球經濟帶來10萬億美元(約78萬億港元)收益，而彈性工作將有助企業降低成本和提高工作效率。他補充，屆時有一半美國人會以自僱方式工作，與現時大部分人替機構打工截然不同，而這將會令共享工作空間的需求大增，市場增長潛力依然龐大。



●母公司英上市 去年賺40億

Spaces是IWG集團旗下品牌之一，後者於1989年成立，連同旗下多個共享工作空間或服務式辦公室品牌，現於全球逾110個國家和1,000個城市提供約3,300個地點選擇，讓超過250萬人的工作更有效率。



成為Spaces的會員後，可無限次使用上述全球工作空間，藉此建立龐大的人際網絡，而月費是4,980元，另也提供價錢較高的私人辦公室租用。現時其在香港有5個共享工作空間，合共提供約23.68萬方呎的辦公空間。



IWG現於倫敦證券交易所上市。以固定匯率計，2018年度集團錄收入25.35億英鎊(約263億港元)，按年增長9.7%；同期除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)接近3.9億英鎊(約40億港元)，按年增長4%。Roordink也有持股。

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